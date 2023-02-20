فاندنبرويك يكشف لـ في الجول حقيقة ترشحه لتدريب الوداد

تحدث البلجيكي سفين فاندنبرويك عن مفاوضات الوداد المغربي معه، في إطار بحث الفريق عن مدرب جديد.

وقال فاندنبرويك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الوداد المغربي تواصل معي واستطلع رأيي في قيادة الفريق".

وأضاف "لا يمكنني تأكيد ما إذا كنت الخيار الأول لدى إدارة الوداد، ولكن بالفعل حدثت مفاوضات أولية مع إدارة النادي".

وأوضح "لم نتفاوض حول تفاصيل التعاقد أو أي شئ آخر، فقط تم استطلاع رأيي حول تدريب نادي الوداد المغربي".

وتولى فاندنبرويك قيادة منتخب الكاميرون في 2016، ثم زامبيا في 2018.

وأدار البلجيكي فريق سيمبا التنزاني بين 2019 و2021.

وانتقل منه إلى الجيش الملكي المغربي في 2021، ثم تولى قيادة أبها السعودي في العام التالي.

وبحسب صحيفة البطولة المغربية، فإن نادي الوداد يتجه إلى فسخ تعاقده مع المهدي النفطي المدير الفني للفريق.

يأتي ذلك على خلفية الخسارة أمام الهلال السعودي في الدور الأول لكأس العالم للأندية، وأيضا أمام شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الصحيفة إن حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك الأسبق، ورشيد الطاوسي وسفين فاندينبروك مرشحين لتدريب الوداد خلفا للمهدي النفطي.

على جانب آخر قالت صحيفة الشروق التونسية إن حسام البدري أيضا من ضمن المرشحين لتدريب الوداد.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لـ حسام البدري مع وفاق سطيف الجزائري.

ويحمل الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي 2022.