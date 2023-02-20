تقارير: البدري وكارتيرون ضمن المرشحين لتدريب الوداد

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

كارتيرون وحسام البدري

دخل حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ضمن المرشحين لتولي تدريب الوداد المغربي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن نادي الوداد يتجه إلى فسخ تعاقده مع المهدي النفطي المدير الفني للفريق.

وذلك على خلفية الخسارة أمام الهلال السعودي في الدور الأول لكأس العالم للأندية، وأيضا أمام شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وقالت الصحيفة إن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الأسبق، ورشيد الطاوسي وسفين فاندينبروك مرشحين لتدريب الوداد خلفا للمهدي النفطي.

على جانب آخر قالت صحيفة الشروق التونسية إن حسام البدري أيضا من ضمن المرشحين لتدريب الوداد.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لـ حسام البدري مع وفاق سطيف الجزائري.

ويحمل الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي 2022.

الوداد المغربي كارتيرون حسام البدري
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