مؤتمر جاكبو: مواجهة ريال مدريد فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول إلى مستواه

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

يعتبر كودي جاكبو جناح ليفربول أن مباراة فريقه ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول لمستواه المعهود.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ليفربول فوزين مقنعين على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي مؤخرا.

وقال جاكبو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: ""نحن جاهزون لريال مدريد. نريد تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز في الذهاب والإياب، نريد التأهل إلى الدور التالي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كلوب عن موقف نونيز أمام ريال مدريد والعنصرية ضد فينيسيوس.. واحترام مفرط برونو: يجب أن نجعل أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة قائمة ريال مدريد - غياب كروس وتشواميني عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

وأضاف "نحن في مرحلة خروج المغلوب، كل شيء على المحك. نريد أن نثبت أننا فريق جيد ونحاول الفوز على أرضنا وخارج ملعبنا".

وتابع "من الصعب وضع إصبعك على شيء تغير في ليفربول مؤخرا، ولكن الجميع يعلم مدى صعوبة الموقف حين لا نحقق الانتصارات، لقد بقينا معًا في هذه اللحظات، وأعتقد أن هذه قوة كبيرة لهذا الفريق".

وأكمل "عندما يكون الوضع صعبا، يظهر الفريق معدنه الحقيقي. حاولنا التحلي بالإيجابية وكان علينا مواصلة مساعدة بعضنا البعض لعبور هذه الفترة الصعبة".

وأردف الهولندي "الآن أمامنا فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول إلى المسار الصحيح حين نواجه ريال مدريد".

وشدد "علينا أن نواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الانتصارات بعد الفوز على إيفرتون ونيوكاسل".

وأوضح "ستكون المباراة الثانية لي في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرتي، وأنا أتطلع إليها حقًا".

وأتم لاعب أيندهوفن السابق "يجب أن أثبت أنه يمكنني تقديم أداء جيد في المواعيد الكبرى، أنا حريص على القيام بذلك".

جاكبو انتقل إلى ليفربول في يناير الماضي قادما من أيندهوفن الهولندي.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا كودي جاكبو
نرشح لكم
ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا جوراديولا: قد يتملكني الجنون في الإياب وأدفع بـ9 مهاجمين.. ولهذا لم أجر تغييرات لوكاكو ينصر إنتر بعد قمة مثيرة أمام بورتو في أبطال أوروبا الحسم في إنجلترا.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بتعادل مع لايبزج انتهت دوري الأبطال - لايبزيج (1) - (1) سيتي.. إنتر (1) - (0) بورتو التشكيل - لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر.. وبيبي أساسي في هجوم بورتو
أخر الأخبار
جريدة المنتخب: الشقيقان ماي يرفضان منتخب المغرب بعد صدمة المونديال 22 دقيقة | الوطن العربي
الدوري السعودي - قرارات لجنة الانضباط لا تعجب النصر والهلال.. ومطالب بحلها 40 دقيقة | السعودية
ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل ساعة | الكرة الإفريقية
أدار لقاء الهلال والأهلي.. الموريتاني داهاني حكما لمباراة مالاوي ومصر ساعة | منتخب مصر
في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي ساعة | منتخب مصر
"بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري".. رسالة من أيمن أشرف لمنتخب الشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته
مقالات حرة
رحلة فى عقل محمد صلاح عن مستقبله الموسم المقبل فى حال الابتعاد عن دورى الأبطال كتب : عمر الصاوي