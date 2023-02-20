مؤتمر جاكبو: مواجهة ريال مدريد فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول إلى مستواه

يعتبر كودي جاكبو جناح ليفربول أن مباراة فريقه ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول لمستواه المعهود.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ليفربول فوزين مقنعين على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي مؤخرا.

وقال جاكبو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: ""نحن جاهزون لريال مدريد. نريد تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز في الذهاب والإياب، نريد التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف "نحن في مرحلة خروج المغلوب، كل شيء على المحك. نريد أن نثبت أننا فريق جيد ونحاول الفوز على أرضنا وخارج ملعبنا".

وتابع "من الصعب وضع إصبعك على شيء تغير في ليفربول مؤخرا، ولكن الجميع يعلم مدى صعوبة الموقف حين لا نحقق الانتصارات، لقد بقينا معًا في هذه اللحظات، وأعتقد أن هذه قوة كبيرة لهذا الفريق".

وأكمل "عندما يكون الوضع صعبا، يظهر الفريق معدنه الحقيقي. حاولنا التحلي بالإيجابية وكان علينا مواصلة مساعدة بعضنا البعض لعبور هذه الفترة الصعبة".

وأردف الهولندي "الآن أمامنا فرصة كبيرة لتأكيد عودة ليفربول إلى المسار الصحيح حين نواجه ريال مدريد".

وشدد "علينا أن نواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الانتصارات بعد الفوز على إيفرتون ونيوكاسل".

وأوضح "ستكون المباراة الثانية لي في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرتي، وأنا أتطلع إليها حقًا".

وأتم لاعب أيندهوفن السابق "يجب أن أثبت أنه يمكنني تقديم أداء جيد في المواعيد الكبرى، أنا حريص على القيام بذلك".

جاكبو انتقل إلى ليفربول في يناير الماضي قادما من أيندهوفن الهولندي.