مؤتمر كلوب عن موقف نونيز أمام ريال مدريد والعنصرية ضد فينيسيوس.. واحترام مفرط

أظهر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الكثير من الاحترام لمنافسه ريال مدريد قبل صدام الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وأوضح أن الملكي لديه فرصة للعبور إلى ربع النهائي حتى لو لم يلعب جيدا في المباراتين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي التي توج بها الملكي بعد الفوز 1-0.

كل ما يلي جاء على لسان كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:

"مشاركة داروين نونيز أمام ريال مدريد؟ هناك فرصة. علينا أن نرى كيف سيتعامل مع الألم ثم نتخذ قرارنا".

"ريال مدريد أحد أكبر وأنجح الأندية في العالم. يتمتعون بخبرة فائقة. لعبنا ضدهم نهائي النسخة الماضية في باريس ولم نشاهده مجددا حتى هذه الأيام".

"لعبنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا الفوز. لكنهم سجلوا هدفا حاسما، ونحن لم نفعل".

"ريال مدريد لا يفقد الثقة أبدا. يمكنك التعلم منهم".

"نحن بحاجة إلى لعب مباراتين ممتازتين حتى نتمكن من التأهل. بينما تظل فرص ريال مدريد في التأهل قائمة حتى لو لم يلعب بشكل مميز".

"أنا سعيد للغاية لأننا سنلعب هذه المباراة الآن وليس قبل بضعة أسابيع".

"ستكون مباراة خاصة. لقد شاهدونا في حالة أفضل في آخر مباراتين، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نتطلع إليها في هذا اللقاء".

"أتوقع أن يكون الجميع في ملعب أنفيلد على أطراف أصابعه".

"بعض لاعبي ريال مدريد فاز بدوري الأبطال 5 مرات. ربما يعتقدون أنهم يمتلكونها، لكننا سنحاول إقصاءهم".

"كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأكثر هدوءا في العالم. مدرب رائع وذكي ولطيف، كلانا يقود فريقه بأسلوب مختلف تماما عن الآخر. أنا أحترم ذلك وأقدره كثيرا".

"العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور؟ لا يوجد شيء في العالم يمكن أن يبرر ذلك، أتمنى ألا يهتم بما يفعله هؤلاء الحمقى".

"إنه لاعب عالمي يجب ألا تتركه في موقف واحد ضد واحد".

"سنحاول منع وصول الكرات لفينيسيوس، لكن إذا فعلنا ذلك، فهناك كريم بنزيمة. وإذا فعلت ذلك معه، فهناك فيدي فالفيردي أو رودريجو. ومن خلفهم توني كروس ولوكا مودريتش أو أوريلين تشواميني الذي يمكنه يسدد كرة صاروخية من 25 ياردة".

ويغيب ثنائي وسط ريال مدريد توني كروس وأوريلين تشواميني عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول بسبب الإصابة.

بينما عاد بنزيمة إلى قائمة ريال مدريد مجددا بعد غيابه عن مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول في ملعب سنتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل.