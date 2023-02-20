مؤتمر كلوب عن موقف نونيز أمام ريال مدريد والعنصرية ضد فينيسيوس.. واحترام مفرط

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - فينيسيوس - محمد صلاح

أظهر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الكثير من الاحترام لمنافسه ريال مدريد قبل صدام الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وأوضح أن الملكي لديه فرصة للعبور إلى ربع النهائي حتى لو لم يلعب جيدا في المباراتين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي التي توج بها الملكي بعد الفوز 1-0.

كل ما يلي جاء على لسان كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:

أخبار متعلقة:
برونو: يجب أن نجعل أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة جفارديول: أرغب في الانضمام للفريق الذي سينتقل إليه نكونكو دي ماريا: كنا متعبين أمام سبيزيا.. لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام نانت

"مشاركة داروين نونيز أمام ريال مدريد؟ هناك فرصة. علينا أن نرى كيف سيتعامل مع الألم ثم نتخذ قرارنا".

"ريال مدريد أحد أكبر وأنجح الأندية في العالم. يتمتعون بخبرة فائقة. لعبنا ضدهم نهائي النسخة الماضية في باريس ولم نشاهده مجددا حتى هذه الأيام".

"لعبنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا الفوز. لكنهم سجلوا هدفا حاسما، ونحن لم نفعل".

"ريال مدريد لا يفقد الثقة أبدا. يمكنك التعلم منهم".

"نحن بحاجة إلى لعب مباراتين ممتازتين حتى نتمكن من التأهل. بينما تظل فرص ريال مدريد في التأهل قائمة حتى لو لم يلعب بشكل مميز".

"أنا سعيد للغاية لأننا سنلعب هذه المباراة الآن وليس قبل بضعة أسابيع".

"ستكون مباراة خاصة. لقد شاهدونا في حالة أفضل في آخر مباراتين، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نتطلع إليها في هذا اللقاء".

"أتوقع أن يكون الجميع في ملعب أنفيلد على أطراف أصابعه".

"بعض لاعبي ريال مدريد فاز بدوري الأبطال 5 مرات. ربما يعتقدون أنهم يمتلكونها، لكننا سنحاول إقصاءهم".

"كارلو أنشيلوتي هو المدرب الأكثر هدوءا في العالم. مدرب رائع وذكي ولطيف، كلانا يقود فريقه بأسلوب مختلف تماما عن الآخر. أنا أحترم ذلك وأقدره كثيرا".

"العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور؟ لا يوجد شيء في العالم يمكن أن يبرر ذلك، أتمنى ألا يهتم بما يفعله هؤلاء الحمقى".

"إنه لاعب عالمي يجب ألا تتركه في موقف واحد ضد واحد".

"سنحاول منع وصول الكرات لفينيسيوس، لكن إذا فعلنا ذلك، فهناك كريم بنزيمة. وإذا فعلت ذلك معه، فهناك فيدي فالفيردي أو رودريجو. ومن خلفهم توني كروس ولوكا مودريتش أو أوريلين تشواميني الذي يمكنه يسدد كرة صاروخية من 25 ياردة".

ويغيب ثنائي وسط ريال مدريد توني كروس وأوريلين تشواميني عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول بسبب الإصابة.

بينما عاد بنزيمة إلى قائمة ريال مدريد مجددا بعد غيابه عن مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول في ملعب سنتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل.

ريال مدريد ليفربول يورجن كلوب كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور داروين نونيز
نرشح لكم
ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا جوراديولا: قد يتملكني الجنون في الإياب وأدفع بـ9 مهاجمين.. ولهذا لم أجر تغييرات لوكاكو ينصر إنتر بعد قمة مثيرة أمام بورتو في أبطال أوروبا الحسم في إنجلترا.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بتعادل مع لايبزج انتهت دوري الأبطال - لايبزيج (1) - (1) سيتي.. إنتر (1) - (0) بورتو التشكيل - لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر.. وبيبي أساسي في هجوم بورتو
أخر الأخبار
جريدة المنتخب: الشقيقان ماي يرفضان منتخب المغرب بعد صدمة المونديال 22 دقيقة | الوطن العربي
الدوري السعودي - قرارات لجنة الانضباط لا تعجب النصر والهلال.. ومطالب بحلها 40 دقيقة | السعودية
ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل ساعة | الكرة الإفريقية
أدار لقاء الهلال والأهلي.. الموريتاني داهاني حكما لمباراة مالاوي ومصر ساعة | منتخب مصر
في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي ساعة | منتخب مصر
"بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري".. رسالة من أيمن أشرف لمنتخب الشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته
مقالات حرة
رحلة فى عقل محمد صلاح عن مستقبله الموسم المقبل فى حال الابتعاد عن دورى الأبطال كتب : عمر الصاوي