الهلال لـ في الجول: لدينا أيضا شكاوى ضد بعثة الأهلي.. ولكننا شعب واحد

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

أعرب فاضل التوم نائب رئيس الهلال السوداني عن آسفه للأحداث المحيطة بمواجهة فريقه ضد الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد تغلب على الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت في السودان.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد الهلال السوداني بسبب التجاوزات المتكررة من النادي وجماهيره. (مزيد من التفاصيل)

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وقال فاضل التوم لـ FilGoal.com: "مصر والسودان شعب واحد بعيدا عن كرة القدم من الأساس، نحن أخوة وسنظل كذلك وتربطنا علاقات تاريخية بالنادي الأهلي".

وشدد "لا نريد أن تكون كرة القدم سببا في التفرقة بين الشعب الواحد بل على العكس يجب أن تجمعنا".

وأوضح نائب رئيس الهلال "ما حدث داخل الملعب ربما كانت مجرد نرفزة ومشاحنات بسبب قوة المباراة، ويجب أن يبقى الأمر كذلك ولا نرى سيناريوهات غير محببة لأنها في النهاية بين شعب واحد وأخوة".

وكشف فاضل التوم "لدينا أيضا شكاوى مسجلة بالفيديو ضد بعثة النادي الأهلي ولكن قررنا وقتها عدم التقدم بشكوى رسمية حفاظا على العلاقات بين الناديين".

وتابع "أي شخص يثبت عليه تجاوز من نادي الهلال كنا سنصدر عليه عقوبة فورية وسنتقبل أي قرار من كاف بشأن المتجاوز، ما يحدث من تجاوز يعبر عن تصرفات فردية وليست مؤسسية تمثل الهلال".

واختتم نائب رئيس الهلال السوداني "سنضطر إلى عقد اجتماع رسمي لمجلس إدارة الهلال للرد على تقدم الأهلي بشكوى رسمية لما يناسبه من رد فعل".

ويستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بعد أن فاز في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي يوم 24 من يناير الماضي قبل التوقف لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

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