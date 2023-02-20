دي ماريا: كنا متعبين أمام سبيزيا.. لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام نانت

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

يرى أنخل دي ماريا جناح يوفنتوس أن فريقه كان يستحق تحقيق نتيجة أفضل في لقاء نانت بذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، مشددا على محاولة الفوز في فرنسا للتأهل للدور المقبل.

ويستعد البيانكونيري لمباراة الإياب أمام نانت الفرنسي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إيطاليا بنتيجة 1-1 الخميس الماضي، إذ فاز على سبيزيا في الدوري الإيطالي 2-0 يوم الأحد.

وقال دي ماريا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا متعبين بعض الشيء أمام سبيزيا، لأننا لعبنا العديد من المباريات في غضون أيام قليلة".

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وأضاف الأرجنتيني "دعونا نفكر الآن في مواجهة نانت. نريد جميعًا التقدم أكثر في هذه البطولة".

وواصل "كنا نستحق نتيجة أفضل في مباراة الذهاب. سنبذل قصارى جهدنا في لقاء الإياب".

وعن الهدف الذي سجله في لقاء سبيزيا، قال دي ماريا "أحاول دائمًا مساعدة الفريق، لكنني أريد التسجيل أيضًا وهذا ما فعلته".

وحقق يوفنتوس انتصارا هاما خارج قواعده على سبيزيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وتقدم مويس كين الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد متابعة لعرضية من فيليب كوستيتش.

وأنهى بديله أنخل دي ماريا المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة دانييلو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 32 في المركز التاسع، بفارق تسع نقاط عن المقاعد المؤخلة لدوري أبطال أوروبا.

أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي في وقت سابق قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري بسبب المخالفات المالية. (طالع التفاصيل)

وتوقف رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز الـ17.

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