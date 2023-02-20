برونو: يجب أن نجعل أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة

طالب برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد جماهير فريقه أن تجعل ملعب أولد ترافورد كالقلعة الحصينة أمام برشلونة يوم الخميس.

ويحل برشلونة ضيفا على يونايتد في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعدما تعادلا في الذهاب 2-2 الأسبوع الماضي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن يكون ملعب أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة".

وأضاف "الأجواء التي يخلقها المشجعون لا تصدق، حتى في الموسم الماضي عندما لم تكن الأمور تسير بشكل جيد ظلوا دائمًا خلفنا ويدفعوننا".

وتابع البرتغالي "نحن نعلم مدى تقدير الجماهير للجهود التي نبذلها، ونعلم هذا الموسم أن الإيمان هو ما يجمعنا".

وأردف "نعلم أن كل من يأتي إلى هنا، بات يفكر بطريقة مختلفة عما كان الوضع في الموسم الماضي".

وتحدث برونو عن مستوى ماركوس راشفورد المتألق مؤخرا حين قال "نريد الاستمتاع بما يقدمه ونريد منه الاستمرار لأنه مهم حقا بالنسبة لنا".

وأوضح "حتى في بعض الأحيان عندما تعتقد أنه بعيد عن مستواه بعض الشيء، يمكنه أن يركض ويتفوق على المنافسين ويسجل".

وأتم "علينا التأكد من استمرارنا في مساعدته حتى يواصل القيام بما يفعله".

وسجل اللاعب الإنجليزي هدفيه الـ23 والـ24 هذ الموسم في جميع المسابقات خلال الفوز 3-0 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وبذلك تخطى راشفورد أعلى معدل تهديفي له مع النادي في موسم واحد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط وللأخير لقاء أقل.

كما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل يونايتد بفارق ثماني نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.