برونو: يجب أن نجعل أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي ورافائيل فاران - برشلونة ومانشستر يونايتد

طالب برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد جماهير فريقه أن تجعل ملعب أولد ترافورد كالقلعة الحصينة أمام برشلونة يوم الخميس.

ويحل برشلونة ضيفا على يونايتد في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعدما تعادلا في الذهاب 2-2 الأسبوع الماضي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن يكون ملعب أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة".

أخبار متعلقة:
أراوخو: الإصابة ساعدتني على تحسين أدائي.. وتشافي أعاد فلسفة برشلونة مدير جلادباخ: تورام سيرحل مجانا في الصيف إلى فريق أكبر أليجري: كنا متسرعين للغاية أمام سبيزيا.. دعونا نفكر الآن في نانت

وأضاف "الأجواء التي يخلقها المشجعون لا تصدق، حتى في الموسم الماضي عندما لم تكن الأمور تسير بشكل جيد ظلوا دائمًا خلفنا ويدفعوننا".

وتابع البرتغالي "نحن نعلم مدى تقدير الجماهير للجهود التي نبذلها، ونعلم هذا الموسم أن الإيمان هو ما يجمعنا".

وأردف "نعلم أن كل من يأتي إلى هنا، بات يفكر بطريقة مختلفة عما كان الوضع في الموسم الماضي".

وتحدث برونو عن مستوى ماركوس راشفورد المتألق مؤخرا حين قال "نريد الاستمتاع بما يقدمه ونريد منه الاستمرار لأنه مهم حقا بالنسبة لنا".

وأوضح "حتى في بعض الأحيان عندما تعتقد أنه بعيد عن مستواه بعض الشيء، يمكنه أن يركض ويتفوق على المنافسين ويسجل".

وأتم "علينا التأكد من استمرارنا في مساعدته حتى يواصل القيام بما يفعله".

وسجل اللاعب الإنجليزي هدفيه الـ23 والـ24 هذ الموسم في جميع المسابقات خلال الفوز 3-0 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وبذلك تخطى راشفورد أعلى معدل تهديفي له مع النادي في موسم واحد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط وللأخير لقاء أقل.

كما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل يونايتد بفارق ثماني نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.

برشلونة مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد برونو فيرنانديز
نرشح لكم
دي ماريا: كنا متعبين أمام سبيزيا.. لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام نانت مدير جلادباخ: تورام سيرحل مجانا في الصيف إلى فريق أكبر أليجري: كنا متسرعين للغاية أمام سبيزيا.. دعونا نفكر الآن في نانت قائمة ريال مدريد - غياب كروس وتشواميني عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال مواعيد مباريات الإثنين 20 فبراير.. مواجهتان في الدوري.. ومواجهة جديدة لإمام مع ميتيلاند انتصار غائب منذ 2006.. برشلونة يهزم قادش في "كامب نو" بعد إهداء الهدف لأتسو.. محمد قدوس يكشف سبب عدم حصوله على إنذار رغم خلع قميصه آس: شكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد أمام ليفربول
أخر الأخبار
الهلال لـ في الجول: لدينا أيضا شكاوى ضد بعثة الأهلي.. ولكننا شعب واحد 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
دي ماريا: كنا متعبين أمام سبيزيا.. لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام نانت 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
"بسبب تجاوزات تنافي الأخلاق الرياضية".. الأهلي يعلن تقدمه بشكوى لـ كاف ضد الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
كأس الكونفدرالية - حكم كونغولي يدير مباراة بيراميدز وكارا ساعة | الكرة الإفريقية
برونو: يجب أن نجعل أولد ترافورد مثل القلعة الحصينة أمام برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تمهيدا لتقديم شكوى لـ كاف.. الأهلي يجمع التجاوزات الخاصة بمباراة الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
أراوخو: الإصابة ساعدتني على تحسين أدائي.. وتشافي أعاد فلسفة برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدير جلادباخ: تورام سيرحل مجانا في الصيف إلى فريق أكبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية
مقالات حرة
رحلة فى عقل محمد صلاح عن مستقبله الموسم المقبل فى حال الابتعاد عن دورى الأبطال كتب : عمر الصاوي