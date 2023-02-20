خبر في الجول - تمهيدا لتقديم شكوى لـ كاف.. الأهلي يجمع التجاوزات الخاصة بمباراة الهلال

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الهلال والأهلي

يجمع النادي الأهلي الأدلة والمستندات الخاصة بالتجاوزات التي تعرض لها على خلفية مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في افتتاح مبارياته بدوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي جمع عددا من الوقائع التي تعرض لها وترصد تجاوزات من جانب الهلال السوداني خلال المباراة.

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ويستعد الأهلي لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حفظ حقوق النادي ضد تلك التجاوزات.

ورصد الأهلي وقائع لتجاوزات من جانب الهلال وهي:

- تعرض مران الفريق قبل المباراة لإلقاء ألعاب نارية.

- الاعتداء على أربعة لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي وأحمد عبد القادر.

- رصد فيديو لاعتداء أحد ممثلي الهلال على حارس مرمى الأهلي علي لطفي.

- تعرض اللاعبين والجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ للسباب عقب المباراة.

ومن المنتظر أن يتقدم الأهلي بالشكوى إلى كاف اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بعد أن فاز في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي يوم 24 من يناير الماضي قبل التوقف لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال كاف
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