أراوخو: الإصابة ساعدتني على تحسين أدائي.. وتشافي أعاد فلسفة برشلونة

شدد رونالد أراوخو لاعب برشلونة أن الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم ساعدته كثيرا على تطوير نفسه والظهور بشكل أفضل عقب عودته.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

أراوخو كان قد غاب لمدة ثلاثة أشهر بسشبب خضوعه لعملية جراحية قبل كأس العالم 2022.

وقال أراوخو في حوار مع صحيفة سبورت: "الإصابة ساعدتني كثيرا على العمل في الأوثات التي كنت فيها بعيدا عن الفريق لأرى الأخطاء وأشاهد العديد من مقاطع الفيديو والعمل على المستوى البدني لأنني أردت العودة في أفضل حال".

وواصل تعلمت الكثير مع تولي تشافي تدريب الفريق لأنه أعاد فلسفة برشلونة التي فقدت في السنوات الأخيرة والفريق تغير ويظهر ذلك من النتائج".

وشدد "وجود العديد من اللاعبين في خط الدفاع يخلق منافسة صحية لأننا في أرض الملعب نظهر كالعائلة ونحاول جميعا تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "اعتبر نفسي من قادة الفريق بسبب شخصيتي ولأنني أحب أن يظهر الفريق في أفضل حال ورؤيز زملائي جميعا في أفضل شكل".

وأكمل "أنا سعيد بوجودي في برشلونة دائما ما أقول ذلك وأظهرته بتمديد عقدي لأنني أردت البقاء هنا على الرغم من حصولي على العديد من العروض".

واستمر "عدم التتويج بالدوري الإسباني سيشكل حزنا كبيرا لأن الفريق جيد ولأن الأمر يتعلق بنا نحن بعد الغياب للعديد من السنوات ومع الفريق الذي لدينا اعتقد أننا يجب أن نحقق اللقب".

وأضاف "أحب مشاهدة كرة القدم كثيرا حتى في أوروجاي وتقريبا أشاهد معظم الدوريات ولكن أنا لدي طفلة صغيرا ويجب أن أقضي الوقت مع عائلتي".

وأردف "بالنسبة لي الله هو كل شيء في حياتي ووالدي ووالدتي كانا أساس أساس أن أصبح لاعب كرة قدم لأنهما حفزاني واصطحباني للتدريبات ولم أواجه أي ضغوطات وقدما لي كل شيء وعملا من أجل شراء حذا كرة قدم وأمارس الرياضة بدلا من السير في الشوارع وممارسة السلوكيات السيئة".

وأتم "واحد من أفضل المدافعين الشباب في العالم؟ أنا أعمل كل يوم لأحاول أن أكون الأفضل".

صاحب الـ 23 عاما شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم في 17 مباراة سجل خلالهم هدفا واحدا وأسهم في خروج الفريق بشباك نظيفة خلال 10 مباريات.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.