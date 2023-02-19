نبيل معلول: مواجهة الزمالك أصبحت أكثر صعوبة بعد نتائجه ضد بلوزداد والمريخ

الأحد، 19 فبراير 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

نبيل معلول

قال نبيل معلول المدير الفني للترجي إن مواجهتي فريقه ضد الزمالك أصبحتا أكثر صعوبة عقب نتائج الأخير ضد شباب بلوزداد والمريخ.

ويستعد الترجي لاستضافة الزمالك السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث نبيل معلول لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تنتظرنا مباراة صعبة من أصعب المباريات ضد الزمالك لأن الزمالك سيخوض تلك المباراة من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية فقط".

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وواصل "ضد بلوزداد في أول نصف ساعة كان الزمالك يستطيع تسجيل هدفا لكن استطاع بلوزداد العودة شيئا فشيئا والفريق الجزائري قدم مباراة جيدة ضدنا".

وأضاف "مباراة الزمالك هي أصعب مباراة في المجموعة في توقيتها وليس فنيا فقط وذلك بناء على نتائج الزمالك في المباراتين السابقتين ضد بلوزداد والمريخ بعد الهزيمة والتعادل".

وأردف المدرب التونسي "مباريات الترجي والزمالك لا تحب القسمة على اثنين وينتظرنا مواجهتين غاية في الصعوبة ونتمنى حسمهما لنتأهل للدور التالي".

وأتم "وبالنسبة للزمالك الخسارة ممنوعة لأنها قد تتسبب بعدم تأهله".

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وحيدة بالتساوي مع المريخ.

وعقب مواجهة الجولة الثالثة سيحل الترجي ضيفا على الزمالك في الجولة الرابعة في السابع من شهر مارس المقبل.

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