مجموعة بيراميدز وفيوتشر – الجيش الملكي يدك أسكو كارا بخماسية

دك الجيش الملكي المغربيي منافسه أسكو كارا التوجولي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

واستضاف الجيش الملكي منافسه أسكو كارا في ملعب الأمير مولاي عبد الله ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح هاريسو أورو أهداف المباراة لصالح أسكو كارا في الدقيقة 16.

ولكن رد الجيش الملكي على ذلك الهدف جاء قويا وقاسيا بخمسة أهداف.

ففي الدقيقة 39 أدرك ربيع حريمات التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 50 سجل أحمد حمودان الهدف الثاني للجيش الملكي.

ذلك قبل أن يضيف حمزة إغمان الهدف الثالث في الدقيقة 63، وعقب أربع دقائق سجل مصطفى سهد الهدف الرابع.

وأتم زكريا فاتي خماسية الجيش الملكي بهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة ارتقى الجيش الملكي لصدارة المجموعة بأربع نقاط.

ويأتي بيراميدز ثانيا بفارق الأهداف عن مواطنه فيوتشر ولكل منهما نقطتين.

فيما يحتل أسكو كارا المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ويلتقي الجيش الملكي بمنافسه فيوتشر الأحد المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة.