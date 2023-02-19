دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الترجي.. القنوات الناقلة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 22:27

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الزمالك نقطة واحدة من تعادل مع المريخ السوداني وخسارة أمام شبيبة القبائل الجزائري.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين على شبيبة القبائل الجزائري والمريخ السوداني بهدف دون مقابل في المباراتين.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد رادس.

وتبدأ المباارة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ولعب الزمالك تسع مباريات من قبل أمام الترجي التونسي، انتصر في أربع منها وخسر ثلاث، وتعادلا في اثنتين.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في البطولة بعد ثماني مباريات دون انتصار.

ويعود آخر ألقاب الزمالك في البطولة إلى عام 2002، حيث يحتل المركز الثاني في صدارة الفائزين في البطولة بخمسة ألقاب.

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