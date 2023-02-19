الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام

حقق توتنام فوزا هاما على ضيفه وست هام بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وسجل إيمرسون رويال الهدف الأول في الدقيقة 56 بعد تمريرة من بن ديفيز.

الهدف هو الثاني لإيمرسون رويال مع توتنام في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفا واحدا في أول 45 مباراة.

ووقع البديل سون هيونج مين على الهدف الثاني مع الدقيقة 72 بعد تمريرة سحرية من هاري كين.

ولم يخسر توتنام أمام وست هام في آخر خمس مباريات بينهم، بأربعة انتصارات وتعادل واحد.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 42 ويصعد للمركز الرابع مستغلا سقوط نيوكاسل أمس السبت أمام ليفربول بهدفين دون مقابل.

وازدادت متاعب وست هام يونايتد ليتواجد في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

ويلعب توتنام دربي جديد الجولة المقبلة أمام تشيلسي على ملعب توتنام.