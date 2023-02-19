مؤتمر باتشيكو: كنا نستحق الفوز على فيوتشر.. أرضية الملعب والحكم ليسا جيدين

يؤمن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز أن فريقه استحق الفوز على فيوتشر وألقى باللوم على أرضية ملعب السلام والحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتعادل فيوتشر مع ضيفه بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله اليوم الأحد في ملعب السلام ضمن ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي ومتجانس واللقاءات بيننا دائما ما تكون صعبة".

واستدرك "كنا نستحق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لأننا كنا الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة لكننا لم نستطيع تحويل الفرص لأهداف".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "أرضية ملعب السلام ليست في أفضل حالاتها وليست على المستوى المطلوب ما صعب من لعب الكرة وتمريرها".

وأردف "كما أن الحكم لم يكن في قمة تركيزه وكان هناك أخطاء واضحة ولم يساعد في أن تتحرك الكرة بالصورة المطلوبة وترك الفرصة لإضاعة الوقت".

وأتم باتشيكو تصريحاته "أنا راض عن أداء اللاعبين في أغلب فترات المباراة والصراع على التأهل سيستمر للنهاية".

ويتصدر بيراميدز المجموعة بنقطتين بفارق الأهداف عن فيوتشر.

فيما يأتي الجيش الملكي ثالثا وأسكو كارا رابعا بنقطة لكل منهما وسوف يلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم.