الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

مران الأهلي في أسوان

خاض فريق الأهلي مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة فريق أسوان في مسابقة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت السودان مساء أمس السبت عقب مواجهة الهلال في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الأحد باستاد أسوان، استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء الهلال السوداني تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية مع ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى في مسابقة الدوري منذ 24 يناير بعد فوزه على البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 11 مباراة بالدوري مقابل أربعة تعادلات.

الأهلي أسوان مران الأهلي
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