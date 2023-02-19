راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - ليستر

تحدث ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد عن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

وفاز يونايتد على ليستر سيتي اليوم الأحد في ملعب أولد ترافورد بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث راشفورد لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إنه شعور جميل لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، أعتقد أننا لم نلعب جيدا في الشوط الأول لكننا تحسنا في الشوط الثاني ووجدنا أنفسنا وخلقنا الفرص وتحسنا".

أخبار متعلقة:
تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ولم نكن الأفضل في الشوط الأول البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية فان دايك: نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من الموسم

وواصل "من الصعب كي أكون صادقا ألا نستمر في دفع أنفسنا في الموسم، فنحن نقاتل من أجل الكثير من الأشياء".

وعن الأسبوع المقبل ليونايتد "أمامنا مباراة كبيرة أخرى في منتصف الأسبوع من أجل التأهل للدور التالي في الدوري الأوروبي وهي مباراة ضخمة قبل مباراة هامة أخرى في بداية الأسبوع المقبل".

أما عن المنافسة على الدوري أتم راشفورد حديثه "نحن قريبون، لكن هناك فريقين أمامنا ويلعبان كرة قدم جيدة، يجب فقط أن نركز على أنفسنا ونبلي بلاء حسنا ونواصل حصد النقاط".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط وللأخير لقاء أقل.

كما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل بفارق ثماني نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.

ويستعد يونايتد لملاقاة برشلونة مساء الخميس المقبل في ملعبه في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في كامب نو بهدفين لكل منهما.

فيما يلتقي يونايتد الأحد المقبل بمنافسه نيوكاسل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في ملعب ويمبلي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليستر ماركوس راشفورد
نرشح لكم
تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية فان دايك: نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من الموسم انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (0) ليستر.. انتصار كبير للشياطين الحُمر التشكيل - تبديلات دفاعية لـ مانشستر يونايتد أمام ليستر.. وجاراناتشو أساسي مدافع ليفربول: بدأنا نستعيد مستوانا المعهود تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية أليسون: أعلم أن صلاح يركض بجنون حين التقط الكرات الثابتة
أخر الأخبار
كرة سلة - منتخب مصر للسيدات يحسم تأهله إلى أمم إفريقيا بالفوز على أوغندا 10 دقيقة | كرة سلة
في مباراة الأهداف الأربعة.. تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة 18 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض مرانه الأول في أسوان استعدادا لمواجهة الدوري 35 دقيقة | الكرة المصرية
راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة أمام نيجيريا.. والقنوات الناقلة ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مباشر الدوري الفرنسي – لانس (2) – (1) نانت.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
بداية مخيبة قبل مواجهتي نيجيريا والسنغال.. مصر تتعادل مع موزمبيق ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو