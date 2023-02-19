راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد

تحدث ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد عن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد

وفاز يونايتد على ليستر سيتي اليوم الأحد في ملعب أولد ترافورد بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث راشفورد لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إنه شعور جميل لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، أعتقد أننا لم نلعب جيدا في الشوط الأول لكننا تحسنا في الشوط الثاني ووجدنا أنفسنا وخلقنا الفرص وتحسنا".

وواصل "من الصعب كي أكون صادقا ألا نستمر في دفع أنفسنا في الموسم، فنحن نقاتل من أجل الكثير من الأشياء".

وعن الأسبوع المقبل ليونايتد "أمامنا مباراة كبيرة أخرى في منتصف الأسبوع من أجل التأهل للدور التالي في الدوري الأوروبي وهي مباراة ضخمة قبل مباراة هامة أخرى في بداية الأسبوع المقبل".

أما عن المنافسة على الدوري أتم راشفورد حديثه "نحن قريبون، لكن هناك فريقين أمامنا ويلعبان كرة قدم جيدة، يجب فقط أن نركز على أنفسنا ونبلي بلاء حسنا ونواصل حصد النقاط".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط وللأخير لقاء أقل.

كما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل بفارق ثماني نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.

ويستعد يونايتد لملاقاة برشلونة مساء الخميس المقبل في ملعبه في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في كامب نو بهدفين لكل منهما.

فيما يلتقي يونايتد الأحد المقبل بمنافسه نيوكاسل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في ملعب ويمبلي.