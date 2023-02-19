البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية

دهس مانشستر يونايتد منافسه ليستر سيتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في ملعب أولد ترافورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماركوس راشفورد أهداف المباراة في الدقيقة 25.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة 56 وتم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل.

وأتم جادون سانشو ثلاثية يونايتد بهدف في الدقيقة 61.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط وللأخير لقاء أقل.

كما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل بفارق ثماني نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.

أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من ليستر وكاد هارفي بارنز يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى له.

وسدد كيليتشي إيهيناتشو الكرة بقوة لكن دي خيا واصل تألقه وحرمه من هدف محقق.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر برونو فيرنانديز بينية جميلة بوجه قدمه الخارجي إلى راشفورد الذي ضرب مصيدة التسلل وسدد الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 25.

ومرر برونو بينية جميلة أخرى إلى ديوجو دالوت لكن حارس ليستر تصدى له.

استفاق يونايتد في الشوط الثاني وحول ليساندرو مارتينيز تمريرة طولية من ركلة حرة أرسلها برونو لكن الكرة مرت أعلى المرمى.

ومرر فريد بينية إلى راشفورد الذي انطلق مسرعا وسدد الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 56 لكن الحكم لم يحتسب الهدف لوجود تسلل.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف بعد التأكد من عدم وجود تسلل على راشفورد.

سيطر يونايتد أكثر على المباراة وسط استسلام على لاعبي ليستر الذين تيقنوا من الهزيمة.

وبالفعل في الدقيقة 62 تبادل سانشو الكرة مع برونو ليسدد اللاعب الإنجليزي في الشباك معلنا عن الهدف الثالث لفريقه وتأكيد الانتصار.

وأهدر فوت فيجورست انفرادا وسدد الكرة في جسد حارس ليستر ليضيع فرصة الهدف الرابع على فريقه.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز كبير ليونايتد بثلاثية دون رد.