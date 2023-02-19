تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام بيراميدز

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد كارا بطل توجو

يدفع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر بأحمد عاطف في هجوم الفريق أمام بيراميدز.

ويستضيف فيوتشر فريق بيراميدز على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم.

الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - محمد فاروق – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو".

الهجوم: أحمد عاطف.

بينما على دكة البدلاء: أحمد يحيى - علي الفيل - كريم وليد - أيمن الصفاقسي - عمر السعيد - محمود شعبان - عبد الكبير الوادي - علي زعزع - طارق طه.

وكان فريق فيوتشر قد تعادل في الجولة الافتتاحية خارج ملعبه أمام كارا التوجولي بهدف لكل منهما.

بينما فريق بيراميدز قد تعادل أيضا أمام الجيش الملكي المغربي بهدفين لكل منهما.

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