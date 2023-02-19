تشكيل بيراميدز - محمود صابر أساسي ضد فيوتشر في الكونفدرالية

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بمحمود صابر لاعب الوسط بشكل أساسي أمام فيوتشر.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر.

الهجوم: فخري لاكاي.

بينما على دكة البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود عبد العاطي - مصطفى فتحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمد صادق.

وكان فريق بيراميدز قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام الجيش الملكي المغربي بهدفين لكل منهما.

كما تعادل فيوتشر خارج ملعبه أمام كارا التوجولي بهدف لكل منهما.