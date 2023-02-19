فان دايك: نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من الموسم

الأحد، 19 فبراير 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

نيوكاسل - ليفربول

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه سيسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في الوقت المتبقي من الموسم، بعد البداية المخيبة للآمال.

وفاز ليفربول على مضيفه نيوكاسل 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على إيفرتون بالنتيجة نفسها قبل أيام.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نأمل أن تكون نتيجة مهمة لموسمنا. حققنا هذا الموسم بعض النتائج التي ظننا أنها ستكون نقطة انطلاقنا من جديد، ولكن هذه المرة تبدو مختلفة بعض الشيء".

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وأضاف "كان من المهم أن نحقق الفوز على نيوكاسل بعد الانتصار على إيفرتون. أنا فخور للغاية بزملائي، والآن علينا أن نحول تركيزنا سريعًا إلى مواجهة ريال مدريد".

ويحل الفريق الملكي ضيفا على ليفربول يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشدد الهولندي "نحن نعيش موسمًا صعبًا، ولكني فخور جدًا بانتصارنا على نيوكاسل، سنمضي إلى الأمام خطوة بعد الأخرى".

وعن عودته من الإصابة، أوضح "أشعر أنني بخير. لقد عشت 6 أسابيع صعبة، وها أنا قد عدت، وسأبذل كل ما في وسعي لكي أتعافى بشكل كلي وأكون جاهزا للمواجهة المهمة ضد ريال مدريد".

وأكمل "أنا سعيد جدًا بعودتي ومساهمتي في تحقيق الفوز، ومهمتنا الآن هي تحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من عمر الموسم".

وسجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.

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