التشكيل - تبديلات دفاعية لـ مانشستر يونايتد أمام ليستر.. وجاراناتشو أساسي

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عدة تبديلات دفاعية للفريق أمام ليستر سيتي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالثلاثي الدفاعي ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف وديوجو دالوت.

كما يبدأ أليخاندرو جاراناتشو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شو - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

الوسط: فريد - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - مارسل سابيتزر.

الهجوم: فوت فيجورست - أليخاندرو جاراناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 46 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.