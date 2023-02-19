مدافع ليفربول: بدأنا نستعيد مستوانا المعهود

يؤمن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بأن فريقه بدأ استعادة مستواه المعهود حين حقق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي بأداء مقنع.

وفاز ليفربول على مضيفه نيوكاسل 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على إيفرتون بالنتيجة نفسها قبل أيام.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد افتقدنا للثقة كثيرًا هذا الموسم. قدمنا أداءً جيدًا في بعض المباريات، ولكننا افتقدنا للاستمرارية، ونأمل أن تكون هذه هي نقطة الانطلاق".

وأضاف "لقد اعتدنا تحقيق سلاسل انتصارات متتالية في المواسم الماضية، والآن بدأنا نستعيد شكلنا المعهود، وكل هذه مؤشرات إيجابية".

وتابع الدولي الإنجليزي "هناك مجال للتحسن في بعض الجوانب، ولكن الفوز على نيوكاسل خطوة جديدة على الطريق الصحيح".

وواصل "إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا، شأنه شأن انتصارنا على إيفرتون، والذي لم يكن ليعني شيئًا لو لم نحقق الفوز على نيوكاسل".

واستمر "لقد ذهبنا إلى ملعب نيوكاسل بنية حصد النقاط الثلاث، ونجحنا في مسعانا بتسجيل هدفين. حالة الطرد زادت من صعوبة مهمتهم وساهمت في حسم النتيجة لصالحنا مبكرا".

وأتم ألكسندر أرنولد "ملعب نيوكاسل ملعب صعب، وفرق قليلة تتمكن من الخروج منه بالنقاط كاملة، لذلك نحن سعداء بهذا الانتصار".

وسجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.