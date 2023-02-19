طائرة - مصدر من الاتحاد المصري: غرامات على الأندية المنسحبة من البطولة العربية

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

تقلّص عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة إلا 13 بدلًا من 16.

وأوضح مصدر من الاتحاد المصري للكرة الطائرة لـ FilGoal.com: "بجانب الزمالك، انسحب الكويت الكويتي، وأهلي طرابلس الليبي".

وأشار: "أهلي طرابلس جمّد نشاط الكرة الطائرة في النادي بسبب خلافات مع رئيس الاتحاد الليبي، ولذلك انسحب من البطولة".

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وتابع: "بينما الزمالك والكويت فلم يقدما مبررات لانسحابهما".

وكشف: "مع تقلص عدد الفرق المشاركة إلى 13، ستجتمع اللجنة المنظمة مع الاتحادين العربي والمصري، لبحث الموقف الجديد".

وشرح: "سنرى إن كنا سنغير من نظام البطولة والمجموعات وفقًا للعدد، أم سنستمر بنفس النظام السابق".

وكشف: "ستكون هناك عقوبات مالية على الأندية المنسحبة وفقًا للائحة الاتحاد العربي".

وأتم: "قيمة الغرامة تتراوح وفقًا للحالة ووقت الانسحاب، فالانسحاب قبل البطولة بشهر ليس مثل الانسحاب في آخر أسبوع".

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة بين 20 فبراير و3 مارس في نسختها رقم 41.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري أمس الثلاثاء بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في النهائي.

ووقع الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة خيبل المهرة اليمني، والقوات الفلسطيني، والسيب العماني، قبل أن ينسحب من المسابقة.

وخسر الزمالك مؤخرا لقب السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أشواط دون رد.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.

الزمالك البطولة العربية للكرة الطائرة
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