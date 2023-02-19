مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول: الزمالك انسحب من البطولة العربية

انسحب الزمالك من البطولة العربية للكرة الطائرة التي تنطلق غدًا الإثنين.

وأوضح مصدر من الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن الزمالك خاطب اللجنة المنظمة بقرار انسحابه من المسابقة.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة بين 20 فبراير و3 مارس في نسختها رقم 41.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري أمس الثلاثاء بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في النهائي.

ووقع الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة خيبل المهرة اليمني، والقوات الفلسطيني، والسيب العماني، قبل أن ينسحب من المسابقة.

وخسر الزمالك مؤخرا لقب السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أشواط دون رد.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.