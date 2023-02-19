تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول في نيوكاسل

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في صناعة هدف لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي فاز فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 2-0، وصنع الهدف الثاني لكودي جاكبو.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8.4 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 18 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 287 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 174 هدفا وصنع 71 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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