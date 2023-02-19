الهلال: عندما هزمنا الأهلي 3-0 كان في المساء.. وتوقعنا الفوز رغم "الصدمة"

صرّح محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أنه توقّع الفوز على الأهلي.

وخسر الأهلي أمام مضيفه الهلال في أم درمان بهدف دون رد أمس السبت في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال العليقي عبر قناة المحور: "كنا نتوقع الفوز بناء على مستوانا منذ بداية الموسم، عدم حضور الجماهير كان صدمة كبيرة، لأن جمهورنا شغوف للغاية، الجماهير أجمل شيء في المباريات بغض النظر عن الفائز، ونلعب دائمًا لإسعادهم".

وأوضح نائب رئيس الهلال أن خوض المباريات أمام الأهلي في وقتٍ مبكر من اليوم ليس اختيار النادي السوداني.

وقال: "بالعكس، الهلال يقدم أسوأ مبارياته الساعة 3 عصرًا، نلعب كل مبارياتنا في الدوري السوداني في المساء، لكن الاتحاد الإفريقي أخبرنا أن إضاءة ملعبنا غير جيدة".

وتابع: "عندما هزمنا الأهلي 3-0 في 2007 كانت المباراة في المساء. لاعبونا يتأثرون باللعب عصرًا، نحن متضررون أكثر".

وأوضح في حديثه: "لم يكن هناك مكافآت خاصة للمباراة، إنها نفس مكافآت أي مباراة أخرى حسب اللائحة".

وأتم بخصوص المشادة بعد اللقاء: "نزلت بنفسي وحاولت احتواء الموقف واعتذرت للأخوة المصريين، تلك المشادة أمر عادي جدا، من الطبيعي ألا يتقبل الشناوي الهزيمة ويكون هذا رد فعله".

وكانت مشادة كبيرة قد اشتعلت بين الفريقين مباشرةً عقب نهاية المباراة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "طبيب الهلال هو من اعتدى على محمد عبد المنعم وضربه بزجاجة المخدر الموضعي".

وأضاف "حين ذهب محمد الشناوي للتحدث معه ضربه أيضا، والدليل أن الحكم طرد الطبيب".

المصدر أتبع "الغريب أن طبيب الهلال لم يخرج من الملعب وتواجد على دكة البدلاء حتى نهاية المباراة، لذلك ذهب الشناوي له بعد المباراة وكان يريد معرفة سبب تصرفه وليس الاشتباك معه".

وسجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.