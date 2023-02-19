أليسون: أعلم أن صلاح يركض بجنون حين التقط الكرات الثابتة

الأحد، 19 فبراير 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

لحظة إمساك نيك بوب للكرة بيده وطرده أمام ليفربول

تحدث أليسون بيكر حارس ليفربول عن اللقطة التي تسببت في طرد حارس نيوكاسل يونايتد خلال لقاء الفريقين بفضل تمريرته الطويلة لزميله محمد صلاح.

وفاز ليفربول على مضيفه نيوكاسل 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد طرد نيك بوب حارس نيوكاسل بعدما أمسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء أمام صلاح المنفرد بفضل تمريرة أليسون السريعة.

وقال أليسون لقناة ناديه: "أنا أعرف صلاح جيدا وهو يعرفني جيدا. أعلم أنه سيركض بجنون حين ألتقط الكرة، فأنا أعلم مدى سرعته".

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وأضاف "الشيء الوحيد الذي يجب علي فعله هو تمرير كرة جيدة بتسديدة قوية، أعتقد أن هذه إحدى صفاتي".

وأكمل "في هذه اللحظة لا أفكر كثيرا، فأنا أرى المشهد من الخلف والجميع يركض أمامي فقط أبحث عن المساحة المناسبة التي أصوب كرتي لها".

وأتم "لقد ساعدتنا تلك اللحظة في المباراة، كنت على وشك صناعة هدف جديد لكن للآسف لم يحدث، لكنني سعيد بالأداء وتحقيق النقاط الـ3 والخروج بشباك نظيفة".

وسجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.

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