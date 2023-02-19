مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على طبيب الهلال: هو من اعتدى والدليل طرده

رد مصدر من فريق الأهلي على تصريحات طبيب نادي الهلال السوداني بشأن الاعتداء عليه من قبل لاعبي الأهلي.

الأهلي خسر أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "طبيب الهلال هو من اعتدى على محمد عبد المنعم وضربه بزجاجة المخدر الموضعي".

وأضاف "حين ذهب محمد الشناوي للتحدث معه ضربه أيضا، والدليل أن الحكم طرد الطبيب".

المصدر أتبع "الغريب أن طبيب الهلال لم يخرج من الملعب وتواجد على دكة البدلاء حتى نهاية المباراة، لذلك ذهب الشناوي له بعد المباراة وكان يريد معرفة سبب تصرفه وليس الاشتباك معه".

عوض عثمان طبيب الهلال قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنت أعالج أحد لاعبي الهلال وأرش المخدر، ففوجئت بمحمد الشناوي يرفع صوته ضدي ظنا بأنني أهدر الوقت. أحمد عبد القادر جاء كذلك من بعيد ورفع صوته ضدنا، وبعد المباراة استمروا في الاشتباك وعبد القادر ضربني ضربة قوية قمت بعمل أشعة في المستشفى بسببها".

الشناوي دخل في مشادة مع بعض عناصر الجهاز الفني لنادي الهلال قبل نهاية المباراة بدقائق، واستمرت بعد صافرة الحكم حسبما أظهرت كاميرات المباراة.

وخسر الأهلي من الهلال بهدف دون رد اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.