مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد يستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال

أثنى نبيل معلول مدرب الترجي على منافسه شباب بلوزداد رغم الفوز القاتل الذي حققه بطل تونس.

وفاز الترجي على شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وسجل حمدو الهوني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بلوزداد قدم مباراة جيدة، وكنا نعرف أننا سنلقى صعوبات، في الشوط الثاني غيرت الخطة، وأغلقنا المساحات على وامبا وايوالا ثنائي الخطورة".

وأضاف مدرب الترجي "أشكر اللاعبين الذين صبروا وعرفوا كيفية الحفاظ على توازنهم. شباب بلوزداد فريق كبير ويستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال".

وشدد "أرضية ملعب 5 يوليو لا تصلح لكرة القدم، أعرف شباب بلوزداد يلعبون بطريقة جميلة ومن المحتمل مواجهتهم في الأدوار الحاسمة من البطولة".

ويلعب الترجي وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ورفع الترجي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

فيما توقف رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

يليه المريخ والزمالك في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل فريق.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات من المسابقة في تونس.