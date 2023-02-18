مجموعة الزمالك – الترجي يصعق شباب بلوزداد بصاروخية الهوني

حقق الترجي التونسي فوزا قاتلا على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي على شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وسجل حمدو الهوني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية.

ويلعب الترجي وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ورفع الترجي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

فيما توقف رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

يليه المريخ والزمالك في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل فريق.

وحرمت العارضة سفيان بوشار من تسجيل الهدف الأول لشباب بلوزداد بعد تسديدة صاروخية في أخطر فرص الفريق الجزائري.

وأنقذ ياسين مرياح مدافع الترجي فرصة هدف مؤكد بعدما أبعد كرة إيبولا لاعب بلوزداد قبل تخطيها خط المرمى.

واستغل حمدو الهوني هجمة مرتدة للترجة وسدد كرة صاروخية سكنت ضباك أليكسيس جندوزي حارس مرمى بلوزداد.

ونجح دفاع الترجي في الحفاظ على نتيجة المباراة حتى نهايتها ليحصل الفريق التونسي على 3 نقاط غالية ويتصدر المجموعة الرابعة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات من المسابقة في تونس.