الهلال: الفوز على الأهلي رد للاعتبار ورسالة لمن يحيك لنا المؤامرات

يرى هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال السوداني بأن الفوز على الأهلي بثابة رد اعتبار لفريقه.

الهلال فاز على الأهلي بهدف مقابل لا شسء على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال السوباط في تصريحات للمركز الإعلامي للهلال: "أهنيء الجماهير على هذا الفوز الهام أمام الأهلي، والذي أعتبره بثابة رد اعتبار للفريق".

وأضاف "الفوز على الأهلي رسالة قوية نضعها في بريد من يستهدف الهلال، ويحيك له المؤامرات بالانحياز".

رئيس الهلال أكمل "مسيرة الهلال ماضية، ولن تتوقف. مجلس الإدارة عازم على استمرار الفريق بقوة في البطولة".

وأتم "نريد التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وتشريف الكرة السودانية".

الهلال يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، خلف ماميلودي صنداونز المتصدر برصيد ست نقاط.

ويلعب الهلال في الجولتين الثالثة والرابعة مع القطن الكاميروني في جاروا ثم أم درماتن على التوالي.

كانت مباراة الهلال أمام الأهلي قد أقيمت بدون جمهور بقرار من كاف بسبب عدم توفير الهلال لاشتراطات الأمن من كاف لحضور الجمهور في المدرجات.

ورغم ذلك، هاجم مارسيل كولر مدرب الأهلي المسؤولين قائلا "المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور (العنيف) رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".