بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا

كرر ليفربول فوزه على نيوكاسل وكرس العقدة. نيوكاسل لم يخسر هذا الموسم سوى مباراتين حتى الآن، وكليهما أمام ليفربول.

فاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

سجل داروين نونيز، وكودي جاكبو هدفا ليفربول في اللقاء.

الفوز أشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ قلص الفارق بين ليفربول ونيوكاسل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ليفربول أمام ولفرهامبتون.

ليفربول رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.

التشكيل

يورجن كلوب اختار البدء بـ محمد صلاح بجانب داروين نونيز، وكودي جاكبو في الهجوم، فيما عاد فيرجيل فان دايك لقيادة الدفاع بعد الشفاء من الإصابة.

في المقابل، بدأ أليكساندر إيزاك في هجوم نيوكاسل، فيما تواجد كالوم ويلسون على مقاعد البدلاء.

عودة فان دايك للتشكيل الأساسي، ومحمد صلاح، نونيز، وجاكبو يقودون هجوم الريدز أمام نيوكاسل #في_إنجلترا 🔴✅#السبت_الكروي pic.twitter.com/HwpAo1h94l — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2023

وصف المباراة

نيوكاسل بدا المباراة بقوة وكاد ميجيل أميرون يتقدم مبكرا. بينية من ألان سان ماكسيمان في الدقيقة الثالثة إلى ألميرون الذي استلم وسدد وتصدى لها أليسون بيكر ببراعة.

رد أحمر قوي

رد ليفربول بهدفين متتاليين. الأول في الدقيقة العاشرة بعد بينية رائعة من ترينت أرنولد إلى داروين نونيز الذي استلم الكرة وسدد مباشرة في المرمى بشكل رائع.

صناعة هي الثانية لـ ترينت أرنولد على التوالي في آخر مباراتين.

وفي الدقيقة الـ16 جاء الهدف الثاني. تمريرة رائعة ساقطة من لمسة واحدة من صلاح إلى كودي جاكبو الذي استلم واستدار وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

صناعة هي الخامسة لـ محمد صلاح هذا الموسم كأكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف، وأولى للنجم المصري منذ 26 ديسمبر الماضي، فيما استمر جاكبو في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

ثورة ليفربول استمرت في الدقيقة الـ21 بعد طولية من أليسون إلى محمد صلاح كالعادة. نيك بوب خرج من مرماه ليمنع تكرار سيناريو انفراد صلاح من تمريرات الحارس البرازيلي، لكن بوب أخطأ تقدير الكرة بقدمه، ليضطر إلى إمساكها بيده خارج منطقة الجزاء.

هنا تدخل حكم المباراة وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه نيك بوب.

إيدي هاو اضطر لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الـ23 وشارك مارتين دوبرافكا بدلا من إيليوت أنديرسون.

طرد نيك بوب سيضر نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد المقبل كذلك، إذ سيضطر الفريق الأبيض والأسود لخوض المباراة بحراسة لوريس كاريوس بسبب طرد نيك بوب، ومشاركة البديل مارتين دوبرافكا من قبل في ذات البطولة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

هدأت المباراة هنا، وكاد نيوكاسل يقلص الفارق في الدقيقة الـ31 بعد تصويبة من ألان سان ماكسيمان، تصدى لها أليسون.

ومجددا في الدقيقة الـ41 بعد كرة ثابتة قابلها فدان بيرن برأسية في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

الشوط الثاني

تعرض داروين نونيز لإصابة في الدقيقة الـ53 بعد تدخل من كيران تريبيير، ليتلقى العلاج داخل الملعب.

الأوروجواني قام مجددا، وكاد يسجل في الدقيقة الـ56 بعدما توغل وسدد، لكن تصدى لها مارتين دوبرافكا.

تبديلات

يورجن كلوب أجرى أربعة تبديلات في الدقيقة الـ58 دفعة واحدة. شارك روبيرتو فيرمينو، وهيرفي إيليوت، وديوجو جوتا، وجيمس ميلنر بدلا من كودي جاكبو، وجوردان هندرسون، وستيفان بياييتش، وداروين نونيز.

ورد إيدي هاو في الدقيقة الـ64 بثلاث تبديلات لإراحة لاعبيه قبل نهائي كأس الرابطة.

شارك كالوم ويلسون، وجاكوب ميرفي، وأنتوني جوردون بدلا من أليكساندر إيزاك، وكيران تريبيير، وميجيل ألميرون.

وكانت آخر تبديلات نيوكاسل في الدقيقة الـ71 بدخول مات ريتشي بدلا من جويلينتون.

أندرو روبيرتسون انفرد في الدقيقة الـ75 وكاد يسجل الثالث، لكنه فضل التمرير إلى محمد صلاح، ليعود الدفاع وينقذ الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة.

ومجددا كاد صلاح يسجل في الدقيقة الـ80 بعد ضغط لاعبي ليفربول لتصل الكرة إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد ضعيفة في يد الحارس.

وكاد نيوكاسل يشعل اللقاء في آخر 10 دقائق بعد انفراد تام من كالوم ويلسون في الدقيقة الـ82، لكن أليسون تألق وتصدى لها بقدمه.

ديوجو جوتا فوت فرصة العودة للتسجيل وإحراز أول أهدافه هذا الموسم في الدقيقة الـ87، وذلك بعد عرضية من روبيرتسون، قابلها جوتا برأسية بجانب القائم بقليل.

جوتا نفسه مرر رأسية أكثر من رائعة في الدقيقة الـ89 بعد عرضية من ترينت أرنولد، لكن الكرة طالب عن قدم فيرمينو الذي حاول متابعتها، لتخرج إلى ركلة مرمى.

جوتا أهدر للمرة الثالثة في الـ91 بعد انفراد تام، راوغ فيه دوبرافكا وسدد، لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى، ليتأجل تسجيل جوتا، وينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع.