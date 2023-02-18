ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا

السبت، 18 فبراير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يؤمن كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي أنه لا يمكن إسقاط اللوم على شخص معين داخل الفريق بعد التعادل أمام نوتنجهام فورست.

وتعادل مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد خسرنا نقطتين هنا. الفرص التي سنحت لنا أمام المرمى كان يجب أن نسجلها لكن اللوم هنا ليس على شخص بعينه فإذا غاب الحظ عن المهاجمين أو لم يصيبوا الهدف فإن التماسك الدفاعي يجب أن يكون أفضل للفوز 1-0 وتأمين النقاط".

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وتابع "من الصعب انتقاد الأداء؟ "لا أعتقد أنه أمر غير مقبول فنحن نعلم أن هذا أمر غير مقبول. وضعنا معايير عالية على مدار السنوات القليلة الماضية بحيث يجب أن تكون النتيجة أربعة أو خمسة".

وواصل "انتهت المباراة وسننظر إلى المباراة التالية. لعب فورست بشكل جيد وتمسك بالدفاع ونجح في انتزاع التعادل في النهاية وهو ما خططوا له".

وأضاف "لقد تأخرنا قليلا في الدفاع عن مرمانا في الهدف. كان كل لاعب منا يضغط أو يقفز أو يتحرك لإغلاق الكرة متأخر قليلا وفي هذا الدوري يتم معاقبتك على ذلك".

واستطرد "العمل الشاق الذي قمنا به يوم الأربعاء لم يضيع هباء لكن هذه ضربة. دخلنا المباراة الماضية بشكل مختلف ولعبنا لعبة لم نعتد عليها مع نسبة استحواذ منخفضة".

وأتم "نأمل أن يكون هناك بعض التقلبات والانعطافات في صالحنا في المباريات المقبلة".

مانشستر سيتي، بعد أن وصل للنقطة 52، فقد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد لمصلحة أرسنال بفارق نقطتين بعد فوز الفريق اللندني على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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