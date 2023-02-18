جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام ولم نسجل هدف الفوز.. ماذا يمكنني أن أقول؟

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على أن فريقه قدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة ولكنه لم ينجح في التسجيل.

وتعادل مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحيفة بعد المباراة: "لقد قدمنا أداء جيد، كانت مباراة جيدة وسنحت لنا فرصا مؤكدة ولكنها كرة القدم وعلينا أن نسجل. لقد فعلنا كل شيء ولم نسجل بعد ذلك فماذا يمكن أن أقول؟".

وأضاف "إنها واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها لكننا خسرنا نقطتين. يجب أن نكون أكثر قوة، لا يزال هناك العديد من المباريات التي سنلعبها ونحن نعلم ذلك".

وواصل "تهانينا لنوتنجهام فورست على النقطة التي حصلوا عليها.لعبنا بشكل جيد ولكن في هذا المستوى عليك التسجيل ولم نفعل ذلك ولهذا السبب فقدنا النقاط".

وتابع "كان يمكننا الدفاع بشكل أفضل أمام الهدف وبمزيد من الطاقة لكن الطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة. الشوط الأول يجب أن يكون بالفعل 2 أو 3-0، نحن نستقبل تسديدة واحدة على المرمى ونفقد النقاط".

واستطرد "إنه أمر محزن ومخيب للآمال لكن الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة".

وأتم "لقد قمنا بصناعة الفرص بشكل جيد حقًا ضد فريق دافع بـ 9-10 لاعبين في منطقة الجزاء. لقد تحكمنا في المباراة وصنعنا فرصا من الركلات الثابتة وفشلنا في تسجيل الأهداف من متر واحد إلى حارس المرمى. ليس هدفا واحدا ولكن بضعة أهداف".

مانشستر سيتي، بعد أن وصل للنقطة 52، فقد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد لمصلحة أرسنال بفارق نقطتين بعد فوز الفريق اللندني على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.