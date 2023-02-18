انتهت في مجموعة الزمالك - شباب بلوزداد (0) - (1) الترجي.. صدارة تونسية

السبت، 18 فبراير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

الترجي

يحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد والترجي.

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نهاية المباراة

ق85 كرة عرضية من حسام الدين مرازيق يبعدها دفاع الترجي

ق 80 حمدو الهوني يسجل الهدف الأول للترجي بعد تسددية قوية سكنت شباك بلوزداد

ق71 ياسين مرياح مدافع الترجي يبعد هدف محققق قبل تخطي تسديدة إيبولا مرمى الترجي ويحولها إلى ركلة ركنية

ق61 محاولة من الترجي عن طريق رياض بن عياد الذي طالب بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم طلب استمرار اللعب

ق 50 العارضة تحرم سفيان بوشار من تسجيل الهدف الاول لشباب بلوزداد بعد تسديدة صاروخية

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق34 معز بن شريفية حارس مرمى الترجي يبعد محاولة خطيرة بعد تسديدة إيبولا لاعب شباب بلوزداد

ق8 رد سريع من الترجي على محاولة شباب بلوزداد وتسديدة خطيرة من حمدو الهوني تعلو مرمى الفريق الجزائري بقليل

ق4 محاولة أولى عن طريق رائد بوشنيبة مدافع بلوزداد الذي سدد بقوة لكن كرته علت المرمى

انطلاق المباراة

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