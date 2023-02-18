دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يقهر سيمبا في ملعبه.. وبترو أتليتكو يفوز على فيتا كلوب

حقق الرجاء المغربي فوزا ثمينا على حساب مستضيفه سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الرجاء بالنقاط الثلاث عقب الفوز على سيمبا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بدار السلام العاصمة التنزانية.

وسجل حمزة خابا هدف الرجاء الأول في شباك سيمبا عن طريق حمزة خابا في الدقيقة 30 قبل أن يضيف سفيان بن جديدة الهدف الثاني.

وأضاف إسماعيل المقدم الهدف الثالث لنادي الرجاء في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وحقق الرجاء الفوز الثاني تواليا عقب الفوز في الجولة الأولى على حساب فايبرز إف سي الأوغندي 5-0.

ورفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة يليه حوريا كوناكري برصيد 4 نقاط ثم فايبرز بنقطة واحدة ويأتي فيتا كلوب رابعا بدون نقاط.

في المقابل عاد بترو أتليتكو بالنقاط الثلاث من مواجهة فيتا كلوب بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف بالكونغو.

وحقق بترو أتليتكو الفوز الأول له في دور المجموعات بعدما تعادل في الجولة الأولى ضد شبيبة القبائل بدون أهداف.

ويتصدر الفريق الأنجولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويا مع شبيبة القبائل ويليه الوداد وفيتا كلوب بدون نقاط.

وكان شبيبة القبائل قد فاز على الوداد بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

يذكر أن مباراة الوداد وفيتا كلوب ضمن الجولة الأولى قد تم تأجيلها نظرا لمشاركة الفريق المغربي في كأس العالم للأندية.