الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 18 فبراير 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز يوم 25 فبراير الجاري على استاد الأهلي we السلام.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

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وبدأ الأهلي مشواره الإفريقي بالخسارة من الهلال السوداني بنتيجة 1-0.

يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.

وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتغادر بعثة الأهلي السودان مساء اليوم مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة، استعدادا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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