مجموعة الزمالك - تشكيل الترجي.. بن عياد يقود الهجوم أمام بلوزداد

يقود الجزائري رياض بن عياد هجوم الترجي في مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ودفع نبيل معلول مدرب الترجي بمحمد علي بن رمضان في خط الوسط.

جاء تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – أمين بن حميدة

الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – رياض بن عياد – حمدو الهوني

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.