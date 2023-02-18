مجموعة الزمالك - تشكيل الترجي.. بن عياد يقود الهجوم أمام بلوزداد

السبت، 18 فبراير 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

الترجي

يقود الجزائري رياض بن عياد هجوم الترجي في مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ودفع نبيل معلول مدرب الترجي بمحمد علي بن رمضان في خط الوسط.

أخبار متعلقة:
مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. تغيير وحيد أمام الترجي فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة قبل مواجهة الترجي مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد منافسنا المباشر مجموعة الزمالك - مدرب بلوزداد: نقاط ضعف الترجي طريقنا للفوز

جاء تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – أمين بن حميدة

الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – رياض بن عياد – حمدو الهوني

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

دوري أبطال إفريقيا مجموعة الزمالك تشكيل الترجي
نرشح لكم
نصف مليار جنيه سوداني.. الهلال يسلم لاعبيه مكافآت الفوز على الأهلي مباشر مجموعة الزمالك - شباب بلوزداد (0) - (0) الترجي.. العارضة تمنع الأول دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يقهر سيمبا في ملعبه.. وبترو أتليتكو يفوز على فيتا كلوب الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. تغيير وحيد أمام الترجي فخر الدين بن يوسف: مواجهة فيوتشر صعبة.. وبيراميدز يلعب دائما من أجل البطولة مؤتمر باتشيكو: من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة فيوتشر.. وهدف بيراميدز الفوز مؤتمر كولر: مباراة الهلال كشفت مشاكلنا.. والمباراة كانت بحضور جمهور "عنيف"
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يتألق 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) (0) أودينيزي.. الحكم يعيد الركلة وجووووول 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نصف مليار جنيه سوداني.. الهلال يسلم لاعبيه مكافآت الفوز على الأهلي 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد أودينيزي.. ولاوتارو وهاكان على الدكة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام ولم نسجل هدف الفوز.. ماذا يمكنني أن أقول؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو