مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. تغيير وحيد أمام الترجي

السبت، 18 فبراير 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أجرى نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق الذي يواجه الترجي التونسي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة التي تضم أيضا الزمالك والمريخ السوداني.

ويبدأ سفيان بوشار في مركز قلب الدفاع عوضا عن شعيب كداد.

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وجاء تشكيل شباب بلوزداد:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز

الدفاع: مختار بلخيثر - معاد حداد – سفيان بوشار - يوسف أمين اللوافي

الوسط: حسام الدين ميرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس

الهجوم: محمد بكير - ليونيل وامبا - أنايو إيوالا

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

دوري أبطال إفريقيا مجموعة الزمالك شباب بلوزداد
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