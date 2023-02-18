دارت يا فرق إنجلترا.. صناعة تاريخية من صلاح

السبت، 18 فبراير 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

كودي جاكبو يسجل ويحتفل بهدف ليفربول أمام نيوكاسل

يبدو بأن ماكينة ليفربول دارت أخيرا بعد طول انتظار وعطب. واستفاد محمد صلاح كذلك من استفاقة ليفربول بصناعة جديدة أمام نيوكاسل.

صنع محمد صلاح هدف ليفربول الثاني أمام نيوكاس لصالح كودي جاكبو. هدف جعل النتيجة تشير إلى تقدم الحُمر بهدفين خارج الأرض.

محمد صلاح مرر كرة ساقطة رائعة من لمسة واحدة من صلاح إلى كودي جاكبو الذي استلم واستدار وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

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الصناعة هي الخامسة لـ محمد صلاح هذا الموسم كأثل لاعبي ليفربول صناعة للأهداف، والـ53 في الدوري الإنجليزي إجمالا كثالث الأفارقة خلف رياض محرز (55 صناعة)، وديدييه دروجبا (54 صناعة).

وتعد الصناعة هي الأولى لصلاح منذ 26 ديسمبر الماضي، حين صنع هدفا أمام أستون فيلا في الجولة الـ17.

من جهة أخرى، تبدو ماكينة جاكبو دارت أيضا، فواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل أولى أهدافه بقميص ليفربول في الجولة الماضية أمام إيفرتون.

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