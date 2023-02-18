إيمري يهاجم لاعبي أستون فيلا: نحتاج للتحسن بشدة.. ولم أطلب أبدا من أي حارس التقدم

السبت، 18 فبراير 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

شن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا هجوما على لاعبيه بعد الخسارة أمام أرسنال.

وفاز أرسنال على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوناي إيمري في تصريحات عقب اللقاء: "محبط جدا، لكن هذا ليس غريبا بالنسبة لي. تحدثت مع اللاعبين حين وصلت إلى هنا وكان رد الفعل طبيعي. حين يتغير المدرب، يتفاعل اللاعبون مع الأمر سريعا. ربما لأسبوع أو اثنين، ربما لشهر أو اثنين. لقد فعلنا ذلك، لكن بعد ذلك يتعلق الأمر بالحاجة للتحسن، ونحن بحاجة ماسة إلى التحسن".

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وأضاف "مع اللعب هنا في الدوري الأقوى بالعالم، نحن نحاول تطبيق خطة لعب واحدة، لكن على أرض الملعب نحن لا نفعل. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى الوقت لتطبيق ذلك".

المدرب الإسباني أتبع "اليوم سجلنا الهدف الأول لكننا لم نلعب بالطريقة التي أريدها. أعلم أن تلك الخطوة هي الأصعب، والنتيجة ليست مهمة، بل المهم هو كيف نتفاعل مع تلك النتائج. وحقا نحن لا نتفاعل أبدا مع الأمر في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات".

واستمر "أنا محبط، لكنني أعلم بأن نجاحي هنا يحتاج إلى الوقت. يحتاج إلى متطلبات وإلى ارتكاب أخطاء والتعلم منها. مثلا، أنا لم أطلب من أي حارس أبدا أن يذهب ليسجل هدفا في الدقيقة الـ92، ربما سيسجل مرة من بين 100 مرة. في المقابل سيقومون 20 مرة بالتحول الهجومي، وسيسجلون 10 مرات، وهذا حدث اليوم".

إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني لـ أستون فيلا تقدم في الركنية الأخيرة باللقاء محاولا إدراك التعادل لفريقه، لكن الكرة ارتدت بهدف رابع لـ أرسنال.

إيمري أتم "بالنسبة لي، هذا لم يكن ذكيا. ليس جيدا في الطريقة التي نريد اللعب بها وكين ننافس. بإمكاننا أن نخسر 3-2 لكن 4-2 ليست نتيجة جيدة. أفضل أن نحلل ما حدث اليوم وأوضح للاعبين الأخطاء، إنها مسؤوليتي، لكنني أحمل اللاعبين المسؤولية اليوم".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الأول برصيد 54 نقطة.

أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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