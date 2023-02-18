المصائب لا تأتي فرادى.. ساوثامبتون يحرم تشيلسي من الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

السبت، 18 فبراير 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

هدف ساوثامبتون في تشيلسي

زاد ساوثامبتون من أوجاع تشيلسي الذي تلقى صفعة جديدة بالسقوط على ملعبه.

وهُزم تشيلسي أمام ضيفه ساوثامبتون مساء السبت بهدف دون رد في ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

سجل جيمس براوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 2+45 بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة ثابتة سكنت شباك كيبا حارس البلوز.

ومنذ فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد في الـ15 من شهر يناير الماضي خاض الفريق 5 مباريات بمختلف المسابقات ولم يفز في أي لقاء، وهُزم مرتين خلالهم وتعادل في ثلاث مواجهات.

وفي تلك المباريات الخمس سجل تشيلسي هدفا وحيدا فقط كان ضد وست هام.

وبهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 31 في المركز العاشر، فيما رفع ساوثامبتون رصيده إلى 18 نقطة لكنه ظل في المركز الأخير.

وصف المباراة

أنقذ كاليدو كوليبالي هدفا محققا لساوثامبتون بعد تسديدة ستيوارت أرمسترونج تجاه الشباك الخالية لكن المدافع السنغالي تمكن من إبعاد الكرة في الدقيقة الثالثة.

وشهدت الدقيقة العاشرة محاولة هجومية جديدة لساوثامبتون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

وجاء رد تشيلسي بتسديدة أرضية قوية عن طريق نوني مادويك من داخل يسار منطقة جزاء ساوثامبتون تصدى لها الحارس جافين بازونو وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وسجل جيمس براوس هدف المباراة الوحيد لساوثامبتون من ركلة حرة ثابتة بطريقة رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني استعان جراهام بوتر مدرب تشيلسي برحيم سترلينج على حساب ديفيد فوفانا.

وأنقذ مدافع ساوثانبتون يان بيدناريك فرصة محققة بعدما في إبعاد كرة رحيم سترلينج من على خط المرمى.

وتعرض سيزار أزبيليكويتا لإصابة قوية في الرأس بالدقيقة الـ74، ليسقط على الأرض مغشيا عليه.

أزبيليكويتا أبعد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء، ليسدد سيكو مارا رأسة الظهير الإسباني بخلفية مزدوجة بالخطأ بدلا من الكرة.

وغادر أزبيليكويتا مصابا من مباراة الفريق أمام ساوثامبتون وحل بدلا منه تريفوه تشالوب في الدقيقة 84 بعد توقف دام 10 دقائق لعلاج اللاعب

وواصل تشيلسي محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونفذ كونور كالاجر ركلة ركنية لتشيلسي على يسار مرمى ساوثامبتون، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى حدود المنطقة حيث وجدت متابعة من ميخايلو مودريك بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن ليخسر تشيلسي 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.

تشيلسي
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