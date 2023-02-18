الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل

فرط مانشستر سيتي في نقطتين أمام مستضيفه نوتنجهام فورست بالتعادل 1-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

سجل برناردو سيلفا هدف سيتي، فيما عدّل كريس وود النتيجة لأصحاب الأرض.

الفوز أعاد سيتي للوصافة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي انتصر قبل ساعات على أستون فيلا بنتيجة 4-2.

بينما ارتقى نوتنجهام فورست إلى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ولأول مرة منذ 1996 لا يخسر نوتنجهام فورست في 8 مباريات متتالية على أرضه بالدوري الإنجليزي.

التشكيل

شهد تشكيل مانشستر سيتي عودة فيل فودين للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ 21 يناير الماضي أمام مانشستر يونايتد.

من جهة أخرى، يبدأ بيرناردو سيلفا في وسط الملعب بجانب إلكاي جوندوجان، ورودريجو، وكيفين دي بروين.

فيما قاد الويلزي بيرنان جونسون هجوم أصحاب الأرض.

وصف المباراة

في الدقيقة الخامسة طالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط إيمريك لابورت داخل منطقة الجزاء لكن الحكم رفض.

ظل مانشستر سيتي مستحوذا على الكرة في الدقائق التالية.

وفي الدقيقة 25 كاد جونسون أن يسجل هدفا في شباك إيدرسون بعد مجهود فردي لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

قبل 5 على نهاية الشوط الأول لم يكن أي فريق قد سدد كرة بين الثلاث خشبات، لكن استحواذ سيتي وصل لـ 85% مقابل 15% لأصحاب الأرض.

وكسر برناردو سيلفا الصمت بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء هزت شباك كيلور نافاس في الدقيقة 41.

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بهدف دون رد.



























وتناوب لاعبو سيتي على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى في الشوط الثاني.

في الدقيقة 48 فضل فيل فودين أن يمرر على أن يسدد من موضع انفراد لكن المدافع كان في الوقت المناسب قبل لمسة إرلينج هالاند.

وبعد 4 دقائق منع نافاس ببراعة رأسية قوية من لابورت.

وأهدر هالاند فرصة تعزيز سجله التهديفي في الدوري بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة وارتدت له فسددها أعلى في المدرجات في الدقيقة 67.

ومنعت العارضة في الدقيقة 73 ركلة حرة مباشرة سددها إلكاي جوندوجان.

تهدر فلابد أن تستقبل.

في الدقيقة 84 أرسل وايت جيبس عرضية أرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها كريس وود في الشباك.

وانتظر المهاجم النيوزيلاندي دقيقة من أجل تأكيد تقنية الفيديو وهو ما أيدته.

جوارديولا أجرى تغييرين في الدقيقتين 88 و89 بمشاركة خوليان ألفاريز وناثان أكي بدلا من دي بروين وفودين، لكن الوقت لم يسعف الثنائي، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق.