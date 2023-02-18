انتهت صراع التأهل لـ الأبطال – نيوكاسل (0)-(2) ليفربول.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 83 انفراد من كالوم ويلسون الذي سدد لكن أليسون تألق وتصدى لها ببراعة.

ق. 74 روبيرتسون ينفرد ويرفض التسجيل ويمرر إلى صلاح لكن المدافع يبعدها قبل الملك المصري.

ق. 64 ثلاث تبديلات من نيوكاسل دفعة واحدة بدخول كالوم ويلسون، وجاكوب ميرفي، وأنتوني جوردون بدلا من أليكساندر إيزاك، وكيران تريبيير، وميجيل ألميرون.

ق. 58 أربع تبديلات من كلوب بدخول روبيرتو فيرمينو، وهيرفي إيليوت، وديوجو جوتا، وجيمس ميلنر بدلا من كودي جاكبو، وجوردان هندرسون، وستيفان بياييتش، وداروين نونيز.

ق. 56 داروين نونيز يتوغل ويسدد ويتصدى لها دوبرافكا ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 أوووه العارضة تمنع الأول بعد رأسية من فابيان شار.

ق. 23 تبديل اضطراري لتعويض الطرد بدخول مارتين دوبرافكا بدلا من إيليوت أنديرسون.

ق. 21 أوووووه طررررد لـ نيك بوب حارس نيوكاسل الذي خرج من مرماه لمواجهة صلاح وأمسك بالكرة بيده من خارج منطقة الجزاء. من أليسون تمريرة طولية إلى صلاح كالعادة، والحارس أخطأ في التقدير ليضطر إلى إمساك الكرة بيده.

ق. 16 جووووووول ثاااني راااااائع من صناعة صلاح. تمريرة رائعة ساقطة من لمسة واحدة من صلاح إلى كودي جاكبو الذي استلم واستدار وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 10 جوووووووول أوووووول. بينية رائعة من ترينت أرنولد إلى داروين نونيز الذي استلم الكرة وسدد مباشرة في المرمى بشكل رائع.

ق. 3 محاولة أولى من نيوكاسل. بينية من سان ماكسيمان إلى ألميرون الذي ينفرد ويسدد لكن يتصدى لها أليسون.

بداية المباراة