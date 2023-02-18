سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا

السبت، 18 فبراير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

لحظة إصابة سيزار أزبيلكويتا المروعة أمام ساوثامبتون بعد ركلة سيكو مورا

غادر سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي مصابا من مباراة الفريق أمام ساوثامبتون.

وتعرض أزبيليكويتا لإصابة قوية في الرأس بالدقيقة الـ75، ليسقط على الأرض مغشيا عليه.

أزبيليكويتا أبعد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء، ليسدد سيكو مارا رأسة الظهير الإسباني بخلفية مزدوجة بالخطأ بدلا من الكرة.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة في الهجوم.. وبادياشيلي يبدأ أمام ساوثامبتون رومانو: تشيلسي يعير أندري سانتوس إلى بالميراس ديلي ميل: أزمة تواجه تشيلسي.. رفض تصريح أندري سانتوس تقرير: مالك تشيلسي اجتمع بممثلي نيمار لإمكانية ضمه

وسقط أزبيليكويتا على الأرض، ليركض الجهاز الطبي فورا إلى أرض الملعب لعلاجه بطلب من لاعبي الفريقين.

واستمر العلاج داخل أرض الملعب لمدة 10 دقائق، قبل أن يخرج اللاعب محمولا على نقالة وسط تحية كل الحضور، ويشارك تريفو تشالوباه بدلا منه.

Image

أزبيليكويتا (33 عاما) شارك هذا الموسم في 26 مباراة حتى الآن باحتساب مباراة اليوم.

ويخسر تشيلسي أمام ساوثامبتون بهدف مقابل لا شيء حتى الآن، وقبل دقائق من النهاية.

خسارة ستجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة، فيما يرتفع رصيد ساوثامبتون إلى 18 نقطة في المركز الأخير.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
نرشح لكم
الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل مؤتمر أرتيتا: أظهرنا شخصية كبيرة.. وكنا بحاجة إلى سحر جورجينيو زينشينكو: ما حدث أمام أستون فيلا كان درسا عظيما لنا أرسنال "الصياد" يعود إلى الصدارة مجددا بفوز مجنون على أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) (1) نوتنجهام.. نقطتان مهدرتان انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) ساوثامبتون.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) مونزا.. فرصتان مهدرتان في أول دقيقة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر باتشيكو: من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة فيوتشر.. وهدف بيراميدز الفوز 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 حكام مصريين في بطولة أمم إفريقيا للشباب 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر كولر: مباراة الهلال كشفت مشاكلنا.. والمباراة كانت بحضور جمهور "عنيف" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية