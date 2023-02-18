سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا

غادر سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي مصابا من مباراة الفريق أمام ساوثامبتون.

وتعرض أزبيليكويتا لإصابة قوية في الرأس بالدقيقة الـ75، ليسقط على الأرض مغشيا عليه.

أزبيليكويتا أبعد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء، ليسدد سيكو مارا رأسة الظهير الإسباني بخلفية مزدوجة بالخطأ بدلا من الكرة.

وسقط أزبيليكويتا على الأرض، ليركض الجهاز الطبي فورا إلى أرض الملعب لعلاجه بطلب من لاعبي الفريقين.

واستمر العلاج داخل أرض الملعب لمدة 10 دقائق، قبل أن يخرج اللاعب محمولا على نقالة وسط تحية كل الحضور، ويشارك تريفو تشالوباه بدلا منه.

أزبيليكويتا (33 عاما) شارك هذا الموسم في 26 مباراة حتى الآن باحتساب مباراة اليوم.

ويخسر تشيلسي أمام ساوثامبتون بهدف مقابل لا شيء حتى الآن، وقبل دقائق من النهاية.

خسارة ستجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة، فيما يرتفع رصيد ساوثامبتون إلى 18 نقطة في المركز الأخير.