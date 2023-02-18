مؤتمر باتشيكو: من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة فيوتشر.. وهدف بيراميدز الفوز

وصف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز مواجهة فيوتشر بالصعب خاصة أنها دائما ما تحمل إثارة وقوة.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "المجموعة الإفريقية بالفعل قوية والتأهل لن يكون سهلا على الإطلاق في ظل قوة الفرق الأربعة، وجميعها مرشح بالفعل للفوز ببطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل".

وأضاف "اللقاء يصعب التكهن بنتيجته خاصة وأن كل المواجهات السابقة كانت صعبة على كلا الفريقين، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز بالمباراة والثلاث نقاط حيث أن الفريق دائما هو الانتصار في كل لقاءاته وهدفه الأولى هو تأمين التأهل عن المجموعة وبعدها التركيز في المرحلة المقبلة".

وشدد "جميع اللاعبين لديهم جاهزية تامة للمشاركة والكل واثق من تحقيق الانتصار خاصة والكل لديه الثقة وقدرتهم على مواصلة المسيرة بكل قوة في المرحلة المقبلة، وتعويض التعادل السابق في المجموعة أمام الجيش الملكي المغربي".

وتابع "وجود فيوتشر في المجموعة يجعل من المباراة صعبة خاصة وأن الفريقين يعرفان بعضهما كثيرا والمواجهات السابقة تؤكد على ذلك ولكن في النهاية فريق بيراميدز هدفه واضح وهو الفوز مهما كان المنافس".

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.