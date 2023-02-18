تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل

يبدأ محمد صلاح كأساسي مع ليفربول أمام نيوكاسل، فيما يقود فيرجيل فان دايك الدفاع لأول مرة بعد عودته من الإصابة.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح كأساسي كالعادة، فيما يقود فان دايك الدفاع بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة شهر.

ويبدأ كودي جاكبو كأساسي في الهجوم بجانب صلاح، وداروين نونيز، فيما يستمر تواجد الشاب ستيفان باييتيتش في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، وفابينيو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – ستيفان بايتيتش – جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – داروين نونيز.

The Reds to take on Newcastle today 📋🔴#NEWLIV — Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023

من جهة أخرى، يبدأ أليكساندر إيزاك كأساسي في هجوم نيوكاسل، فيما يجاوره ألان سان ماكسيمان.

ويتواجد ميجيل ألميرون في وسط الملعب، فيما يبدأ كالوم ويلسون من دكة البدلاء.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حارس: نيك بوب.

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن.

الوسط: سيان لونجستاف – جويلنتون – إيليوت هندرسون – ميجيل ألميرون.

الهجوم: ألان سان ماكسيمان – أليكساندر إيزاك.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.