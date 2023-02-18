مؤتمر كولر: مباراة الهلال كشفت مشاكلنا.. والمباراة كانت بحضور جمهور "عنيف"

اعترف مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بوجود مشاكل في فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال، فيما هاجم وجود الجماهير في المدرجات.

الأهلي خسر أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا".

وأضاف "المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور (العنيف) رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

كاف كان قد قرر إقامة مباراة الهلال أمام الأهلي بدون حضور جماهيري بسبب عدم استيفاء الملعب لاشتراطات السلامة المطلوبة من كاف لحضور الجمهور.

المدرب السويسري واصل "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت".

وشهدت المباراة إشهار بيدا داهاني حكم اللقاء لثلاث بطاقات صفراء. الأولى منها في الدقيقة الـ85 لـ محمد هاني من الأهلي، ثم ياسر المزمل من الهلال في الدقيقة الـ92 وطاهر محمد طاهر من الأهلي مجددا في الدقيقة الـ98.

مارسيل كولر اعترف كذلك بأخطاء فريقه، فقال "المباراة كشفت بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأتم "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة. سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز يوم 25 فبراير الجاري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.