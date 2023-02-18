زينشينكو: ما حدث أمام أستون فيلا كان درسا عظيما لنا

السبت، 18 فبراير 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف أوليكساندر زينشينكو أمام أستون فيلا

شدد أولكسندر زينشينكو لاعب أرسنال على أن فريقه استحق الفوز على أستون فيلا.

وعاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بعد مباراة مجنونة جمعته مع أستون فيلا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين. سجل بوكايو ساكا وزينشينكو ومارتينلي وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في مرماه لأرسنال فيما أحرز أولي واتكينس وفيليبي كوتينيو للمنافس.

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وقال زينشينكو عقب المباراة: "ما حدث في المباراة كان درسا عظيما لنا. يمكننا تحقيق كل شيء".

وشدد اللاعب الأوكراني "هذا الفريق بهذه العقلية يستطيع تحقيق كل شيء يريده".

واختتم "علينا الحفاظ على المستوى الذي قدمناه. لازال هناك الكثير من المباريات مستقبلا وعلينا الاستمرار".

ولم يعرف أرسنال الانتصار منذ 3 مباريات بعد خسارتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتعادل ضد برينتفورد.

واعتلى المدفعجية الصدارة من جديد مؤقتا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب بعد قليل أمام نوتنجام فورست.

فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

أرسنال أستون فيلا الدوري الانجليزي
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