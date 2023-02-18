مدرب الهلال: عدنا لطريقتنا ضد الأهلي فانتصرنا.. ونريد التأهل للدور التالي

قال خالد بخيت المدرب المساعد للهلال إن فريقه استحق الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وفاز الهلال على الأهلي بهدف دون رد في ملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث خالد بخيت لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة صعبة أمام الأهلي بطل إفريقيا وجاء من كأس العالم للأندية ولم يكن أمامنا اليوم سوى الفوز ليكون لدينا أمل في البطولة للمنافسة على التأهل للدور التالي".

وواصل "قدمنا مجهودا كبيرا جدا والجمهور ينتظرنا خارج الملعب ليحتفل مع اللاعبين بالفوز ونريد الآن إكمال المسيرة للتأهل للدور التالي".

وأكمل المدرب المساعد للهلال "لعبنا 4-2-3-1 بعد 4-3-3 ضد ماميلودي صنداونز وعدنا لطريقتنا ودرسنا الأهلي جيدا وكل اللاعبين كانوا في أتم تركيزهم وجاءت النتيجة لصالحنا".

وأردف "لا ندري ما حدث داخل الملعب ومن المفترض أن ما يحدث داخل الملعب يبقى بداخله لكن يبدو أن محمد الشناوي كان لديه بعض المشاكل حدثت ولكن العلاقة بين الشعبين جيدة وأبارك للهلال وحظ أوفر للأهلي".

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.

وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.